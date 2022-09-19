В Киеве маршрутка попала в ДТП. Травмированы 23 человека

Главное: В Киеве маршрутное такси попало в аварию, в результате чего 23 пассажира получили ранения. Среди них были и дети.

Детали: В Киеве в понедельник, 19 сентября, произошло ДТП с участием маршрутки и автомобиля Mercedes-Benz. В результате травмированы 23 человека, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что авария произошла около 09:00 на Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе столицы.

Было установлено, что водитель Mercedes-Benz не смог сохранить безопасное расстояние и въехал в микроавтобус, который двигался спереди. Водитель микроавтобуса врезался во внешнюю электрическую опору освещения.

В результате 23 пассажира, в том числе трое несовершеннолетних, получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы.

28-летнего водителя легковушки задержали. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Водителю грозит до восьми лет лишения свободы.

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