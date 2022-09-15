В США выпустили краски и ручки с настоящей кровью гомосексуалистов

Главное: В США выпустили коллекцию товаров с добавлением настоящей крови гомосексуалистов: краска, ручка и карандаш.

Детали: Американская компания выпустила коллекцию товаров... с кровью гомосексуалистов. Запуск линейки приурочен к началу Недели моды в Нью-Йорке. Соответствующую информацию и фото публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Среди товаров есть акриловая краска, ручка, карандаш и аэрозольная краска. Всё — с добавлением настоящей крови геев.

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