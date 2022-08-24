НБУ рассказал как вычислить неликвидные купюры из зоны боевых действий

Главное: НБУ предупреждает украинцев, чтобы они не принимали поврежденные купюры из зоны боевых действий. Особое внимание надо обращать на отверстия в банкнотах.

Детали: Нацбанк Украины предупреждает украинцев, чтобы они не принимали купюры, умышленно поврежденные банками, так как они уже не являются платежным средством. Об этом говорится в сообщении на странице НБУ в Фейсбуке. Соответствующую информацию и фото публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Сообщается, что в случае, если банк не имеет возможности вывезти наличные из зоны боевых действий, он должен осуществить повреждение наличных, чтобы привести банкноты в неплатежное состояние. А значит, купюры с повреждениями могут прибыть с неконтролируемых территорий.

В качестве примера приводятся купюры с тремя или четырьмя отверстиями. Кроме просверливания, как сообщает Нацбанк, существует еще несколько методов умышленного повреждения банкнот: обрезка не менее 50% от общей площади банкноты и ее уничтожение, разрезание пополам или на три части, повреждение специальными растворами или другими красящими веществами с окраской не менее 50% общей площади банкноты.

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