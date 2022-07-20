Россияне обстреляли на Николаевщине иностранных журналистов

Главное: Съемочная группа во главе с опытным португальским военным корреспондентом Антонио Матеусом попала под обстрел в селе Лиманы.

Детали: В Николаевской области оккупанты обстреляли съемочную группу португальского общественного вещателя RTP. Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины.

«Съемочная группа во главе с опытным португальским военным корреспондентом Антонио Матеусом попала под обстрел в селе Лиманы», — говорится в сообщении.

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