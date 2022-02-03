Во Львовской области произошло кровавое ДТП с маршруткой

Главное: Во Львовской области случилось страшное ДТП. Произошло столкновение маршрутки и легкового авто.

Детали: Утром четверга, 3 февраля, в селе Рясна Русская (Львовская область) произошло кровавое ДТП. О нем сообщает местная полиция.

Как стало известно, тут Škoda Octavia под управлением 39-летнего водителя вылетела на встречную полосу, где врезалась в маршрутку, за рулем которой был 47-летний мужчина, которая ехала по маршруту Львов-Зелив.

Увы, водитель легкового авто скончался на месте.

Информируется, что в больницу были госпитализированы водитель и пятеро пассажиров автобуса.

Правоохранители проводят следствие.

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