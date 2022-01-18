На Закарпатье сгорела деревянная церковь

Главное: На Закарпатье произошло ЧП. Тут сгорела деревянная церковь.

Детали: Рано утром вторника, 18 января, в селе Стужица (Закарпатская область) произошло огненное ЧП. О нем поведали в ГСЧС.

Отмечается, что тут вспыхнуло деревянное здание Свято-Николаевской церкви.

Площадь инцидента составила сто квадратных метров.

Пламя тушили более часа.

Увы, пожар уничтожил кровлю церкви, стены и все, что находилось внутри здания.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают причину возникновения пожара и сумму нанесенного ущерба.

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