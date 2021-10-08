Мэр одного из городов Ивано-Франковской области попал в ДТП

Главное: Мэр Яремче попал в аварию. Андрей Мироняк выжил.
Детали: Вечером четверга, 7 октября, в Яремче (Ивано-Франковская область) произошло резонансное ДТП. В аварию попал местный мэр Андрей Мироняк.
Как сообщает местная мэрия, инцидент произошел на трассе Н-09 Мукачево-Львов.
Уточняется, что чиновник находится в сознании – его отправили на обследование врачей.
Также пострадал еще один водитель.
Никто не погиб.
Полиция информирует: «49-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Peugeot Partner, которым управлял 37-летний житель Надворнянщины».
Сообщается, что водитель Mitsubishi Outlander находился в нетрезвом состоянии, водителя другой машины еще проверяют.
Начато уголовное производство по части 1 статьи 286-1 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения» УК Украины.
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