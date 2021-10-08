Мэр одного из городов Ивано-Франковской области попал в ДТП

Главное: Мэр Яремче попал в аварию. Андрей Мироняк выжил.

Детали: Вечером четверга, 7 октября, в Яремче (Ивано-Франковская область) произошло резонансное ДТП. В аварию попал местный мэр Андрей Мироняк.

Как сообщает местная мэрия, инцидент произошел на трассе Н-09 Мукачево-Львов.

Уточняется, что чиновник находится в сознании – его отправили на обследование врачей.

Также пострадал еще один водитель.

Никто не погиб.

Полиция информирует: «49-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Peugeot Partner, которым управлял 37-летний житель Надворнянщины».

Сообщается, что водитель Mitsubishi Outlander находился в нетрезвом состоянии, водителя другой машины еще проверяют.

Начато уголовное производство по части 1 статьи 286-1 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения» УК Украины.

В тему: Скончался депутат Антон Поляков.