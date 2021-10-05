В Кривом Роге на улице нашли более килограмма ртути

Главное: В Кривом Роге посреди улицы нашли более килограмма ртути. Опасную находку сделал случайный прохожий.

Детали: В Кривом Роге посреди улицы Соборности нашли более килограмма ртути. Информацию о ртути предоставил спасателям прохожий, который и обнаружил опасное вещество. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

На место сразу же направили очередное отделение отряда ГСЧС в Днепропетровской области. Спасатели обследовали участок и обнаружили всего 1100 граммов ртути на одном квадратном метре.

«В средствах защиты органов дыхания ртуть собрано в герметичную емкость и проведена демеркуризация с загрязненной поверхности мест разлива ртути с помощью мыльно-содового раствора», — отметили в ГСЧС.

Пока неизвестно, каким образом ртуть оказалась посреди улицы города.

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