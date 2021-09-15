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Фото-Новости > Школьные ворота тяжело травмировали маленького мальчика в Харькове

Школьные ворота тяжело травмировали маленького мальчика в Харькове

Александр Панько
15.09.21 09:04
884
Школьные ворота тяжело травмировали маленького мальчика в Харькове

Главное: В Харькове на школьном стадионе был обнаружен 6-летний мальчик без сознания. Скорее всего на него упали футбольные ворота.

Детали: Вечером 14 сентября в полицию поступило сообщение о госпитализации в реанимационное отделение 6-летнего ребенка, которого врачи обнаружили без сознания на на школьном стадион, расположенном по ул. Академика Павлова. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, рядом на земле лежали металлические футбольные ворота.

Место травмирования футбольными воротами 6-летнего ребенка в Харькове

Место травмирования футбольными воротами 6-летнего ребенка в Харькове

Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии.

Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений. Виновнику грозит до 5 лет тюремного заключения

В тему: 28 сентября 2010 года в поселке Ворохта Ивано-Франковской области перекладина от футбольных ворот убила семиклассника. По предварительной информации, школьник игрался на спортивной площадке, когда плохо закрепленная металлическая конструкция упала ему на голову. Во время транспортировки в больницу он скончался.

10 мая 2021 года в с. Кочубеевка Уманского района Черкасской области во время тренировки детской секции по кикбоксингу в спортзале местной школы на 8-летнего Артема Билясова упали футбольные ворота.

Тэги: футбол, Харьков, школа, криминал, ворота, новости Украины

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