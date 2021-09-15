Школьные ворота тяжело травмировали маленького мальчика в Харькове

Главное: В Харькове на школьном стадионе был обнаружен 6-летний мальчик без сознания. Скорее всего на него упали футбольные ворота.

Детали: Вечером 14 сентября в полицию поступило сообщение о госпитализации в реанимационное отделение 6-летнего ребенка, которого врачи обнаружили без сознания на на школьном стадион, расположенном по ул. Академика Павлова. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, рядом на земле лежали металлические футбольные ворота.

Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии.

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