В Одессе трамвай отрезал ногу коммунальщику, косившему траву

Главное: Сегодня в Суворовском районе Одессы под трамвай попал работник коммунальной службы, косивший траву возле путей. По словам очевидцев, ему отрезало ногу.

Детали: Утром 27 июля в Одессе на пересечении ул. Кишиневской и просп. Добровольского сотрудник коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» косил траву вдоль путей и допустил соприкосновение электрокосилки с приближавшимся трамваем. Как сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу КП в результате мужчину затянуло под переднюю тележку вагона.

Для того, чтобы извлечь его, пришлось задействовать специальный подъемный кран.

В настоящее время пострадавший, получивший тяжелые травмы, госпитализирован. По словам очевидцев, у него травматическая ампутация ноги.

В тему: 13 мая 2013 года в Одессе в районе площади Толбухина 27-летний местный житель попал под трамвай. Чтобы извлечь пострадавшего, трамвай пришлось поднимать с помощью крана. Парень остался жив, с травмами его доставили в больницу. Правоохранители утверждают, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.