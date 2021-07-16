На Закарпатье молния сожгла целый отель

Главное: На Закарпатье сгорела база отдыха в селе Белая Церковь Тячевского района. Молния ударила в антенну на крыше и огонь начал быстро распространяться по деревянному зданию. Потом пламя перекинулось на деревянную надворную постройку.

Детали: В Закарпатской области произошел пожар на базе отдыха. Молния попала в здание отеля, сообщает региональное управление ГСЧС в пятницу, 16 июля.

Как отмечается, загорелась база отдыха в селе Белая Церковь Тячевского района. Как рассказал охранник, примерно в 22:15 четверга на его глазах молния ударила в антенну на крыше и огонь начал быстро распространяться по деревянному зданию. Потом пламя перекинулось и на пристроенную к базе отдыха деревянную надворную постройку.

В 00:30 ночи пожарным удалось локализовать пожар, в 03:45 — ликвидировать.

«Правоохранительные органы устанавливают окончательную причину пожара и сумму нанесенного ущерба, поскольку огонь уничтожил перекрытие, кровлю и второй этаж отеля на площади 150 кв. м, а также кровлю и перекрытие хозяйственного помещения на площади 100 кв. м», — говорится в сообщении.

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