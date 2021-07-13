В Киеве рухнул потолок в подземном переходе

Главное: В Киеве обрушился потолок в подземном переходе около метро «Героев Днепра». Благо, обошлось без жертв.

Детали: В Киеве около 6:00 12 июля в подземном переходе произошло ЧП. Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook.

На этот раз в переходе возле станции метро «Героев Днепра» — отвалился кусок потолка.

«Безопасные» подземные переходы. Сегодня около 06:00 в подземном переходе на «Героев Днепра» сверху отвалился кусок потолка", — говорится в сообщении.



Инцидент произошел рано утром, когда людей в переходе практически не было, поэтому обошлось без пострадавших.

В тему: В январе нынешнего года в Киеве под Майданом Незалежности обвалился потолок подземного перехода. К счастью, никто не пострадал.