В Тернополе пылает ресторан. Огонь распространился на соседнее здание

Главное: В Тернополе произошел пожар в ресторане «Круговорот». По предварительной информации жертв и пострадавших нет.

Детали: В городе Тернополь по переулку Черновола вспыхнул ресторан «Круговорот». Чтобы ликвидировать пожар привлечено 7 единиц спецтехники, сообщает пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, огонь успел распространиться на соседнее здание.

«24 июня в ДСНС поступила информация, что в г. Тернополь по переулку В. Черновола 2, возник пожар ресторана „Круговорот“ с распространением на кровлю рядом расположенного двухэтажного здания», — говорится в сообщении.

По предварительной информации жертв и пострадавших нет.

Сейчас продолжается ликвидация. К тушению огня привлечены 30 человек и 7 единиц техники ГСЧС.

В тему: В ночь на 28 октября 2019 года на территории столичного Гидропарка сгорело кафе «Колыба». Огонь вспыхнул в одной из беседок заведения, после чего распространился на другие строения.

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