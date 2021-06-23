В Одессе из зала суда умудрился сбежать преступник

Главное: В Одессе произошло довольно необычное ЧП. Там прямо из зала суда умудрился сбежать преступник.

Детали: Во вторник, 22 июня, в Одессе из зала суда сбежал 26-летний Георгий Янов, которому должны были избрать меру задержания. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Доставленному в помещение суда молодому человеку удалось сбежать еще до начала судебного заседания. Подробности побега в полиции не сообщили.

Как сказано в сообщении, Георгия Янова подозревают в совершении разбойного нападения и угоне автомобиля.

В полиции объявили о розыске подозреваемого, опубликовав его фото и приметы: на вид 25-30 лет, рост 178 см, худощавого телосложения, черные короткие волосы, небритое лицо.

Любую информацию о местонахождении фигуранта просят сообщать по телефону Одесского районного управления полиции № 2 (048) 779 49 38 или по спецлинии 102.

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