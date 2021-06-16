Блогер обнаружил на картах Google нечто крайне необычное

Главное: В соцсетях появились снимки Google Earth, на которых можно разглядеть странный объект, расположенный в пустынной местности в американском штате Калифорния. По мнению человека, который их обнаружил, речь идет об обломках НЛО.

Детали: Пользователь картографического сервиса Google Earth утверждает, что обнаружил на спутниковых снимках обломки НЛО, лежащие в Долине Смерти в США. На своей странице в Twitter он опубликовал фото, на которых загадочный объект якобы окружен танками.

В подтверждение своих слов он оставил точные координаты находки, по которым любой желающий действительно может увидеть необычный объект.

Отметим, что рядом с объектом также можно рассмотреть очертания катера, несмотря на то, что указанное место находится далеко от каких-либо водных артерий.

В тему: В начале декабря 2018 года на Youtube-канале UFOmania появился ролик, на котором зафиксировано якобы место падения летающей тарелки в районе реки Замбези.

Осенью 2019 года уфологи при помощи средств Google заметили загадочное место в Антарктиде, где, по их мнению, там может скрываться инопланетная база.

В августе 2020 года блогер обнаружил на Google-картах «122-метровый корабль», находящийся в 160 километрах от берегов Антарктиды. Пользователи сети решили, что это может быть секретный корабль нацистов.