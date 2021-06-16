Накануне американско-российской встречи в верхах в Женеве прошла красочная акция протеста

Главное: Сторонники российского оппозиционера Алексея Навального устроили акцию протеста в Женеве за день до саммита президентов США и России. Среди плакатов с призывами освободить политзаключенных можно было увидеть в том числе таблички в поддержку Украины.

Детали: 15 июня несколько десятков сторонников российского политзаключенного Алексея Навального вышли на протест в Женеве накануне встречи президентов США и России. Как сообщает Цензор.НЕТ, митинг состоялся на площади, которую швейцарская полиция согласовала для проведения акций протеста во время саммита в верхах.

Участники акции требовали освобождения политзаключенных в России, осудили жестокие репрессии в отношении противников Путина и заявили о его угрозе для европейской и американской безопасности.

Один из участников в маске с лицом Путина устроил целое шоу: в «татуировках» с надписью «ГУЛАГ» и серпом и молотом, он раздавал фальшивые деньги и имел под рукой муляжи флаконов с ядом «Новичок» и полонием.

Отметим, что на плакатах протестующих, помимо лозунгов «Free Navalny now», можно было заметить надписи «Путин х#йло» и «Крим = Україна».

В тему: Сегодня, 16 июня 2021 года, президенты США и России Владимир Путин и Джо Байден встретятся на вилле Ла Гранж в Швейцарии.

В ходе встречи, в частности, будет обсуждаться и украинский вопрос.