Нардепа в Раде поймали за любопытной перепиской

Главное: Нардеп из группы «Доверие» Борис Приходько попался на любопытной переписке. В ней он активно интересовался котировками белорусских евробондов.

Детали: В среду, 2 июня, во время заседания Верховной Рады депутата из группы «Доверие» Бориса Приходько поймали за интересным занятием. В то время, когда парламент рассматривал важные законы, народный избранник интересовался котировками евробондов соседней страны, сообщает «Апостроф».

Борис Приходько из группы «Доверие» во время заседания Верховной Рады Украины 2 июня интересуется котировками белорусских евробондов. Нардеп мониторил информацию о продаже евробондов и переписывался на эту тему со своим собеседником. В частности, они отмечали рост котировок и вероятные выгоды при продаже.

В тему: В сентябре 2019 года «Слуга народа» попалась на интимной переписке во время заседания парламента.