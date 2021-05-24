В Луцке остановилось колесо обозрения, на котором были люди

Главное: В луцком парке внезапно остановилось колесо обозрения, на котором были люди, в том числе и дети. Благо, обошлось без пострадавших.

Детали: В Луцке люди застряли на колесе обозрения, которое остановилось во время работы. Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«23 мая в 16:00 в ГСЧС поступила информация, что в городе Луцк на территории парка имени Леси Украинки остановилось колесо, на котором находится 12 человек, из них — 6 детей», — говорится в сообщении.

Угрозы жизни и здоровью людей нет. Для снятия людей с колеса привлекли 14 спасателей и 4 единицы техники.

Спасатели сняли всех людей, которые оказались в ловушке. По состоянию на 17:11 спасательную операцию завершили. Обошлось без пострадавших.

В тему: В индонезийской столице Джакарте произошла авария на колесе обозрения в парке развлечений. Из-за технической поломки кабинки аттракциона, в одной из которых находилась женщина с ребенком, перевернулись во время вращения вверх ногами.