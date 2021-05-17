В Индии на берег Ганга выбросило десятки трупов людей, умерших от коронавируса

Главное: В Индии на берегу реки заметили десятки трупов. Их вынесло на берег Ганга после дождя. Речь идет о людях, умерших от коронавирусной болезни COVID-19.

Детали: Полиция призывает жителей деревень на севере Индии не хоронить погибших от коронавируса в реках после того, как на берегу Ганга были найдены десятки тел. Как сообщает Daily Mail, в неглубоких песчаных могилах также были обнаружены тела, что вынудило полицию провести расследование.

Полиция ездила по деревне и в громкоговоритель призвала людей не хоронить своих жителей таким образом, ведь тела, погребенные в мелководных могилах, несут опасность в условиях распространения коронавируса.

В тему: В начале мая 2021 года жители индийского города Буксар сбросили в Ганг более 150 трупов людей, которые умерли от COVID-19.