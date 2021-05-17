В Одессе на Молдаванке дети оказались заперты в квартире с прогнившей едой

Главное: В Одессе на Молдаванке родители заперли в квартире двоих маленьких детей и ушли в неизвестном направлении. Малыши выбрались в окно, чтобы попросить помощи. В итоге их через окно достали соседи.

Детали: В Приморском районе Одессы трое детей оказались в ужасных условиях. Как сообщает руководитель городской службы по делам детей Юлия Никандрова на своей странице в Facebook, две девочки и один мальчик остались запертыми в квартире.

В итоге они выбрались в окно и стали просить помощи у соседей. Голодных и испуганных их вытащили соседи через форточку.

На момент приезда социальных служб и полиции родителей и третьего ребенка дома не было. Их встретили по дороге в райотдел. Глава службы отметила, что детей из семьи изъяли, а самих родителей отправили в отделение полиции.

«Состояние всех детей запущенное. У младшей девочки раны на шее и под глазом. На место прибыли медики. В доме, где проживали дети, ад», — написала Никандрова, приложив в подтверждение фотографии из квартиры, в которой жили дети.

На снимках видно, что жилье грязное, запущенное, замусоренное. На столе лежат пачки сигарет и прогнившая еда в мусорных пакетах.

В тему: В конце 2016 года в Киеве 20-летняя женщина на 9 дней заперла в квартире двоих своих детей, в результате чего мальчик (1 год и 11 месяцев) умер от голода.

В феврале 2017 года в Черкассах женщина бросила трех детей на сутки в запертой квартире.