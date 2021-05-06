В самый разгар рабочего дня в Виннице загорелся офисный центр. Не обошлось без жертв

Главное: В Виннице загорелся офисный центр, на месте наблюдается масштабный пожар. На данный момент известно об одном погибшем.

Детали: В Виннице по улице Бевза, 34 загорелось офисное здание. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар возник на третьем этаже.

По состоянию на сейчас огнем охвачен третий этаж и крыша.

Из-за большой площади пожара и сильного ветра огонь быстро распространяется по крыше сооружения на складские помещения.

Известно, что в здании среди прочего расположены офис страховой компании, магазины и ресторан.

На месте пожара обнаружено тело одного погибшего человека.

Сейчас к тушению привлечены 50 человек и 10 единиц техники управления ГСЧС в Винницкой области.

Причины пожара пока неизвестны.

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