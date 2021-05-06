На Сумщине грабитель вколол пенсионерам снотворное для животных под видом вакцины от коронавируса

Главное: На Сумщине полицейские оперативно задержали мужчину, которой совершил разбойное нападение на чету пенсионеров под предлогом вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. После прививки он ввел им снотворное для животных.

Детали: 79-летняя жительница села Озаричи Конотопского района Сумской области обратилась в полицию с заявлением об ограблении. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области, по словам потерпевшей днем к ней в дом, где они проживают с 85-летним мужем, пришел неизвестный мужчина, назвавшийся фельдшером, и предложил вакцинироваться от коронавирусной болезни COVID-19, поскольку они находятся в зоне риска.

После того как хозяева дома согласились, «фельдшер» сделал пожилым людям инъекции снотворным для животных, подождал, пока они заснут, и начал рыться в их вещах, чтобы найти деньги и другие ценные вещи.

Первой очнулась женщина. Злоумышленник, увидев это, начал ее избивать и требовать деньги. Не получив желаемого, вор прихватил с собой мобильный телефон и банковскую карточку.

Убегая, злоумышленник поджег веранду, чтобы таким образом скрыть свое преступление и избавиться от свидетелей.

Разыскать «фельдшера» удалось за час. «Им оказался ранее судимый 54-летний житель Конотопщины. Как было установлено, мужчина готовился к преступлению заранее. При нем найдены записи с данными потерпевших, бутылочки со снотворным и шприцы», — рассказал начальник Конотопского районного отдела полиции Сергей Забозлаев.

Сейчас злоумышленник задержан. Следователи открыли уголовное производство по статье о разбое. В случае доказательства вины мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Продолжаются следственные действия.

В тему: В апреле 2018 года под Киевом около села Острая Могила Ставищенского района неизвестные напали на работников «Укрпочты» и похитили у них около 200 тысяч гривен, которые предназначались для выплаты пенсий.