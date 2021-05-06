В Киеве горел приют для собак – подозревается поджог

Главное: Приют для собак горел в Киеве. К счастью, животные не пострадали.
Детали: В ночь на четверг, 6 мая, в Киеве горел приют для собак. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Информируется следующее: «Пожар в Киеве на Демеевской в балке: загорелся собачий приют. Его содержат волонтеры. На территории находится 31 собака».
Спасатели оперативно потушили пламя.
К счастью, никто не пострадал.
Все собаки остались целы.
Управляющая приютом при этом заявила, что это поджог, который устроили догхантеры.
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