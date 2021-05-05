Киевлянин шел покупать квартиру, когда стал жертвой грабителей

Главное: Два злоумышленника отобрали у киевлянина сумку с 5 млн гривен, которые он хоть потратить на покупку квартиры. Подозреваемых задержали в Одессе, когда они пытались сжечь машину, на которой совершили преступление.

Детали: Правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам, отобравшим у киевлянина почти 5 миллионов гривен. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева со ссылкой на начальника криминальной полиции Дарницкого управления Игоря Падюка, злоумышленники узнали, что потерпевший намерен потратить деньги на покупку квартиры и заранее подготовились к преступлению.

Они поджидали мужчину, а после совершенного скрылись на автомобиле.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили маршрут движения транспортного средства преступников и впоследствии установили их местонахождение.

При силовой поддержке спецподразделения КОРД их задержали в Одессе. Подозреваемыми оказались жители Киева и Одесской области, 1966 и 1977 гг рождения. Один из них ранее был неоднократно судим за имущественные преступления.

«Чтобы скрыть следы преступления, они даже пытались сжечь свой автомобиль», — рассказал Падюк.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В тему: 19 ноября 2010 года киевлянин снял в одном из банков в центре столице с депозита 530 тысяч гривен. Рюкзак с деньгами положил на переднем сиденье своего автомобиля. Но как только остановился на светофоре, к его машине подскочил неизвестный, разбил переднее боковое окно и, схватив рюкзак с деньгами, запрыгнул в «Субару» черного цвета.

В конце 2016 года в Киеве злоумышленники разбили окна автомобиля и, угрожая пистолетом, отобрали у мужчины сумку, в которой находилось 350 тыс. грн.