Владельцу порносайта PornHub сожгли шикарный особняк

Главное: В Монреале сожгли шикарный дом основателя порносайта PornHub Фераса Антуна. Примечательно, что Антун до случившегося хотел продать свой особняк.

Детали: В канадском Монреале неизвестные подожгли особняк за 11 млн фунтов стерлингов, который принадлежит основателю порносайта PornHub Ферасу Антуну. ЧП случилось вечером в воскресенье, 25 апреля. Расследованием обстоятельств произошедшего занимаются правоохранители, сообщает The Sun.

Роскошный дом с восемью спальнями и гаражом на девять авто сгорел так и не достроенным.

По данным полиции, двое неизвестных пробрались внутрь здания и устроили пожар. Вскоре на место происшествия приехала пожарная служба. Огонь на протяжении трех часов тушили 80 пожарных, но дом полностью выгорел. По словам соседей, пламя достигало в высоту 50 метров.

Так дом выглядел до пожара

А так после

Полиция расценила произошедшее как поджог, за расследование дела взялось соответствующее подразделение. На данный момент поджигатели не найдены. Антун выразил благодарность за то, что его семья и соседи оказались в безопасности, однако отказался от дальнейших комментариев «из-за уважения к продолжающемуся расследованию».

По данным издания Vice, до случившегося Антун выставил недостроенное владение на продажу. Он хотел получить за него 19,8 миллиона долларов.

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