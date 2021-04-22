Военный бензовоз превратился в факел на Луганщине

Главное: В Рубежном загорелся бензовоз Вооруженных Сил Украины. В результате огонь перекинулся на стоящие рядом автомобили. Пострадал военнослужащий.

Детали: В городе Рубежное Луганской области на территории воинской части произошло возгорание бензовоза. Как сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации, по предварительным данным, произошло возгорание бензовоза.

На месте происшествия работают соответствующие службы для ликвидации возгорания.

Как сообщается на официальной странице пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook, в Рубежном, на территории одной из воинских частей произошло возгорание бензобака автомобиля. В дальнейшем огонь перекинулся еще на четыре бензовоза.

В результате пожара пострадал военнослужащий ВС Украины, состояние здоровья — удовлетворительное. Он госпитализирован в больницу в городе Кременная.

В настоящее время пожар ликвидирован.

Отметим, что причины возгорания пока неизвестны.

В тему: 3 мая 2015 года украинский военнослужащий получил тяжелые ранения после того, как бензовоз под его управлением подорвался на вражеском фугасе на автодороге Попасная — Артемовск в Луганской области.