Жена Тищенко прокомментировала скандальную вечеринку в разгар карантина

Главное: Жена Николая Тищенко Алла Барановская рассказала, что на ее дне рождения были самые близкие люди, большинство из которых уже переболели коронавирусом. А само мероприятие якобы проходило в номерах, а не в ресторане.

Детали: Жена Николая Тищенко Алла Барановская впервые прокомментировала празднования своего дня рождения в киевском отеле Fairmont во время жесткого карантина. Об этом 26-летняя экс-модель написала в instagram-сториз.

Женщина заявила, что вечеринка была только для самых близких. Кроме того, большинство гостей уже переболели коронавирусом.

«Для всех напишу первый и последний раз. Мой день рождения был закрытым, собрались только близкие, чуть больше 20 человек. Проходил в номерах, а не в ресторане, как писали некоторые СМИ, не разобравшись и хайпуя», — сообщила Барановская.

По ее словам, каждый приглашенный гость сдал тест на COVID-19.

«Я вам скажу, что уже 99% из них с антителами», — добавила она.

Сама Барановская коронавирусом не болела. Но заверила, что дважды в неделю сдает тесты, поскольку по работе контактирует с людьми.

В тему: Несмотря на режим жесткого карантина в Киеве нардеп Николай Тищенко закатил шумную вечеринку в честь дня рождения своей супруги. Мероприятие, судя по всему, проходило в ресторане столичного отеля Fairmont.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов резко высказался по поводу недавней вечеринки, которую для своей жены закатил народный депутат Николай Тищенко.

Позже сам Тищенко начал оправдываться за шумную вечеринку в честь своей жены.

Это уже не первый подобный скандал с нардепом Тищенко. 27 апреля 2020 года журналисты Bihus.Info опубликовали результаты недельного наблюдения за рестораном «Велюр» на ул. Льва Толстого в Киеве, который принадлежит нардепу Николаю Тищенко. За это время здесь побывали народные депутаты Антон Яценко и Александр Кабанов, менеджер корпорации «Метинвест» Виталий Кисель, помощник другого народного депутата Павел Куфтырев, которого связывают с Коломойским, и другие.

Сам Тищенко оправдывался, что это место он иногда использует для личных встреч со своими помощниками.

Позже СМИ подловили магазин жены «слуги народа» Тищенко на работе в условиях карантина.