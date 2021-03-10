В Бердянске прогремел взрыв в многоэтажке. Есть погибшие

Главное: Сегодня утром в бердянской многоэтажке прогремел взрыв. В одной из квартир взорвалось неизвестное устройство.

Детали: В среду, 10 марта, в Запорожской области в городе Бердянск на 7-м этаже девятиэтажного дома по улице Волонтеров,156 произошел взрыв. Есть погибшие и пострадавшие, сообщает местное издание «Бердянск24».

Правоохранители сообщают о двух погибших мужчинах. Также вследствие взрыва серьезно пострадала женщина, которую в тяжелом состоянии госпитализировали.

В полиции также уточнили: «На месте происшествия было установлено, что в квартире произошел взрыв неизвестного устройства. В результате взрыва на месте погибли жители квартиры — двое мужчин 50 и 60 лет, женщина 1971 года рождения с телесными повреждениями в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу».

В тему: 21 июня минувшего года утром в Киеве прогремел взрыв в доме, расположенном на улице С. Крушельницкой. По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка бытового газа.

В результате ЧП погибло несколько человек, было разрушено несколько квартир, расположенных на 5-8 этажах четвертого подъезда.

22 июня 2020 года была названа основная причина взрыва дома на Позняках.

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