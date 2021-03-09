Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Фото-Новости > На Львовщине задержана банда «копов»-похитителей

На Львовщине задержана банда «копов»-похитителей

Александр Панько
09.03.21 20:31
574
На Львовщине задержана банда «копов»-похитителей

Главное: На Львовщине задержаны злоумышленники, которые похищали людей. Преступники втягивали своих жертв в «грязные» дела, а затем, представляясь копами, требовали у них деньги.

Детали: Во Львовской области полиция задержала преступную группировку, которая похищала людей и вымогала у них деньги. Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции.

По данным правоохранителей, деятельность группировки организовал и координировал «смотрящий» за Лычаковской исправительной колонией. Там он из числа осужденных подобрал участников группы из четырех местных жителей.

«Злоумышленники вовлекали лиц в преступную деятельность, а затем, представляясь правоохранителями, требовали у них средства. Чтобы получить желаемые деньги, похищали людей и незаконно удерживали, пока те не заплатят им всю сумму», — сообщили в полиции.

Также в поле зрения злоумышленников попадали наркозависимые лица. В частности, сообщается, что злоумышленники хотели склонить жителя Ровенской области к противоправной деятельности, связанной с приобретением и распространением наркотиков.

«Так, двое из них представлялись продавцами „товара“, остальные — работниками полиции. Во время встречи с потерпевшим, фигуранты силой посадили мужчину в машину и вывезли в направлении города. По дороге участники группировки требовали 10000 долларов США, за что обещали помочь пострадавшему избежать уголовной ответственности за приобретение наркотиков. Под давлением злоумышленников, мужчина попросил жену перечислить на их счет часть средств — 25000 грн, которые в дальнейшем фигуранты сняли в одном из банкоматов», — говорится в сообщении.

На днях полицейские задержали участников группировки. У них изъяли имитационное удостоверение полицейского, наручники и деньги. Всех четырех лиц суд взял под стражу.

В тему: В июле 2019 года под Киевом мужчину похитили и вывезли в лес «на разговор».

Тэги: Львов, Украина, общество, Львовская область, преступники, новости Украины

Комментарии

Статьи

05.03.21 09:19

Частная боевая авиация

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
09.03.21 08:47

Так является ли роман «Сашка Жегулев» антиреволюционным?

Автор: Дмитрий Факовский

Дайджест

Усиление Оксаной Марченко команды ОПЗЖ: предыстория и риски для Зеленского
07.03.21 18:33

Усиление Оксаной Марченко команды ОПЗЖ: предыстория и риски для Зеленского

Автор: PINK.TV

Выбор редакции
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
09.03.21 21:37

В Армении оппозиция установила палатки и полностью заблокировала здание парламента
09.03.21 20:38

Митрополит Антоний рассказал, с чего нужно начинать Великий пост
09.03.21 20:31

На Львовщине задержана банда «копов»-похитителей
09.03.21 20:15

В Киеве начался женский форум, в котором принимают участие 120 жен священников УПЦ
09.03.21 20:06

Уже в марте Apple готовит громкую презентацию
09.03.21 19:51

У скандального протодиакона Андрея Кураева обнаружили связи с ПЦУ и Пинчуком - СМИ
09.03.21 18:58

Главные новости за 9 марта 2021 года
09.03.21 16:47

Скончалась «королева» российского детектива Татьяна Полякова
09.03.21 16:16

В Минздраве назвали условие для введения полного локдауна
09.03.21 15:20

Под Киевом отпразднуют Масленицу с размахом и по древним традициям
09.03.21 18:58

Главные новости за 9 марта 2021 года
09.03.21 16:16

В Минздраве назвали условие для введения полного локдауна
09.03.21 13:34

На Днепропетровщине подросток наглотался таблеток и запил их алкоголем
09.03.21 09:35

Коронавирус в Украине резко снизил обороты: данные на 9 марта
08.03.21 09:22

Социологи узнали, чего хотят украинские женщины. И что хотят дать им мужчины
07.03.21 12:33

Жертвами COVID-19 в Украине стали еще более ста человек
05.03.21 20:20

Первая страна в мире рапортовала о победе над коронавирусом
05.03.21 19:00

Главные новости за 5 марта 2021 года
05.03.21 15:56

США ввели антикоррупционные санкции против Коломойского и его семьи
05.03.21 15:16

Количество стран, по приезду из которых украинцам придется сдать ПЦР-тест, резко сократилось
08.03.21 14:40

Управделами УПЦ передал настоятелям захваченных храмов церковную утварь для богослужений
07.03.21 14:29

В Кривом Роге процветает подростковое насилие
07.03.21 14:05

Стало известно, когда кофе вредит здоровью
07.03.21 18:26

Гетманцев: Основания для применения санкций в отношении Медведчука нам до сих пор не известны
07.03.21 18:20

Вокруг Оксаны Марченко объединятся лидеры общественного мнения, поскольку она несет в массы месседж прощения, -- СМИ
07.03.21 12:33

Жертвами COVID-19 в Украине стали еще более ста человек
06.03.21 14:43

Оксана Марченко поддержала журналистов незаконно закрытых властью телеканалов
06.03.21 12:54

Стало известно, каким будет курс гривны после праздничных выходных
06.03.21 11:51

Группа ученых спрогнозировала сроки вымирания почти всего живого на Земле
08.03.21 09:22

Социологи узнали, чего хотят украинские женщины. И что хотят дать им мужчины
Фото и Видео
В Армении оппозиция установила палатки и полностью заблокировала здание парламента
В Армении оппозиция установила палатки и полностью заблокировала здание парламента
В Армении оппозиция установила палатки и полностью заблокировала здание парламента
В Армении оппозиция установила палатки и полностью заблокировала здание парламента
На Львовщине задержана банда «копов»-похитителей
На Львовщине задержана банда «копов»-похитителей
Появилось видео драки священников и верующих в Грузии
Появилось видео драки священников и верующих в Грузии
Степанов недоволен процессом вакцинации в Украине
Степанов недоволен процессом вакцинации в Украине
На берег Уэльса выбросило останки неизвестного огромного существа
На берег Уэльса выбросило останки неизвестного огромного существа
Китайский марсианский зонд передал невероятные снимки «Красной планеты» в высоком разрешении
Китайский марсианский зонд передал невероятные снимки «Красной планеты» в высоком разрешении
Под Одессой патрульный автомобиль спровоцировал смертельное ДТП
Под Одессой патрульный автомобиль спровоцировал смертельное ДТП
На Харьковщине задержали «рабовладельца»
На Харьковщине задержали «рабовладельца»
Бэнкси показал, как работает
Бэнкси показал, как работает
Вандалы атаковали памятник Тарасу Шевченко
Вандалы атаковали памятник Тарасу Шевченко
fraza.com
Новости блогосферы
13.02.21 15:20

Гражданин Украины не обязан поддерживать политику властей и быть патриотом
09.02.21 20:27

Зеленский совершил государственный переворот. Его ждет уголовная статья
07.02.21 18:03

Изнасилование Зеленским
06.02.21 10:10

Зеленский становится опасным для общества

Опрос

Если бы выборы президента были сегодня, за кого бы вы проголосовали?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.