На Львовщине задержана банда «копов»-похитителей

Главное: На Львовщине задержаны злоумышленники, которые похищали людей. Преступники втягивали своих жертв в «грязные» дела, а затем, представляясь копами, требовали у них деньги.

Детали: Во Львовской области полиция задержала преступную группировку, которая похищала людей и вымогала у них деньги. Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции.

По данным правоохранителей, деятельность группировки организовал и координировал «смотрящий» за Лычаковской исправительной колонией. Там он из числа осужденных подобрал участников группы из четырех местных жителей.

«Злоумышленники вовлекали лиц в преступную деятельность, а затем, представляясь правоохранителями, требовали у них средства. Чтобы получить желаемые деньги, похищали людей и незаконно удерживали, пока те не заплатят им всю сумму», — сообщили в полиции.

Также в поле зрения злоумышленников попадали наркозависимые лица. В частности, сообщается, что злоумышленники хотели склонить жителя Ровенской области к противоправной деятельности, связанной с приобретением и распространением наркотиков.

«Так, двое из них представлялись продавцами „товара“, остальные — работниками полиции. Во время встречи с потерпевшим, фигуранты силой посадили мужчину в машину и вывезли в направлении города. По дороге участники группировки требовали 10000 долларов США, за что обещали помочь пострадавшему избежать уголовной ответственности за приобретение наркотиков. Под давлением злоумышленников, мужчина попросил жену перечислить на их счет часть средств — 25000 грн, которые в дальнейшем фигуранты сняли в одном из банкоматов», — говорится в сообщении.

На днях полицейские задержали участников группировки. У них изъяли имитационное удостоверение полицейского, наручники и деньги. Всех четырех лиц суд взял под стражу.

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