В центре Киева у иностранного посла угнали «колеса»

Главное: Велосипед в последний раз видели перед зданием Национального антикоррупционного бюро в понедельник, 15 февраля.

Детали: У сотрудника посольства Нидерландов в Украине в центре Киева неизвестные похитили велосипед. Об этом сообщил первый секретарь нидерландского посольства Лодевейк Смур на своей странице в Facebook.

«Его велосипед в последний раз видели перед Национальным антикоррупционным бюро в понедельник. Все, кто это видел, дайте мне знать», — написал дипломат.

В комментариях к своему посту он добавил, что дипломат, у которого похитили велосипед, подал заявление в полицию.

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