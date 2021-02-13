На Ровенщине пьяный водитель школьного автобуса влетел в сугроб. Благо, дети не пострадали

Главное: В Ровенской области школьный автобус с детьми влетел в снежный сугроб. Как оказалось, водитель был сильно пьян.

Детали: В Млынове Ровенской области пьяный водитель перевозил детей на школьном автобусе и попал в снежный сугроб. Об этом сообщает полиция Ровенской области.

Нарушителя обнаружили полицейские, приехавшие вытаскивать транспортное средство

Прибыв на помощь, правоохранители во время общения с водителем заподозрили, что он может быть нетрезвым.

«От освидетельствования на состояние опьянения на месте 62-летний руководитель микроавтобуса отказался, поэтому ему предложили поехать в медучреждение. Там прибор „Драгер“ подтвердил подозрения и зафиксировал 1,9 промилле алкоголя», — говорится в сообщении.

На нарушителя составили административный протокол.

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