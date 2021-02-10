Во Львове голодные дети вызвали полицию, пока их родители где-то выпивали

Главное: Во Львове трое детей вызвали полицию, объяснив им, что остались сами в квартире без еды. Как выяснилось, их родители в это время где-то употребляли алкогольные напитки.

Детали: Во Львове трое детей остались в квартире одни без еды, поэтому решились позвонить в полицию и рассказать, что родители где-то пьянствуют и отказываются идти домой. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

«На оперативную линию 102 позвонил 13-летний львовянин и сообщил о том, что он, его младшая сестренка и 3-летний брат голодные, дома нет еды, а родители отказываются идти домой», — отметили в ведомстве.

Наряд, который срочно выехал к детям, привез с собой еду и напитки для них. В конце концов, было установлено и местонахождение родителей.

«Установили местонахождение матери и отца, которые в то время употребляли алкогольные напитки. Относительно родителей правоохранители составили административный протокол (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях и провели с ними разъяснительную беседу», — добавили в полиции.

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