Правоохранители обнаружили в Мариуполе целый тайный склад с оружием

Главное: Правоохранители Мариуполя обнаружили в городе большой схрон боеприпасов, в котором было более 1600 гранат, 2 тысячи осветительных ракет и более сотни ящиков патронов.

Детали: Сотрудники уголовного розыска полиции Донецкой области обнаружили огромный тайник с оружием в заброшенном здании на территории Приморского района в Мариуполе. Как сообщается на официальной странице Донецкой областной прокуратуры в Facebook, в схроне находилось более 1600 гранат РГД-5 и Ф-1, 2000 осветительных ракет, 1060 запалов УЗРГМ, 2 крупнокалиберных ствола, 61 пистолет Макарова, а также 124 ящика патронов калибра 7,62 и 14,5.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия, устанавливаются лица, причастные к совершению уголовного преступления.

В тему: В сентябре 2018 года киевские полицейские обнаружили хорошо замаскированный тайник с оружием на территории одного из неработающих предприятий.