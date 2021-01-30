Японцы удивили мир очередным чудо-туалетом

Главное: В столице Японии открылся бетонный «парящий» общественный туалет. По задумке архитекторов, он должен олицетворять собой единство противоположностей.

Детали: Архитекторы из японского бюро Suppose Design Office построили недалеко от вокзала в Токио общественный туалет, который по форме напоминает ящик. Как сообщает Lenta.ru, при этом тяжелая с виду бетонная конструкция по периметру не соприкасается с дорогой, создавая впечатление парения над землей.

В высоту постройка достигает более 7 метров, а периметр конструкции приподнимается над землей на 50 сантиметров. Дизайнеры хотели сделать интерьер рациональным — внутри они оборудовали несколько кабинок и большую зону с раковинами и зеркалом. В качестве основных материалов разработчики использовали блоки из темного бетона и коричневые деревянные панели. Одна из особенностей уборной — наличие естественного освещения, которое проникает внутрь через стеклянную крышу и рейчатую панель на потолке.

По задумке архитекторов, туалет представляет собой взаимосвязь противоречивых понятий, таких как воздушный-тяжелый и свет-тьма. Подобного эффекта авторы хотели достигнуть с помощью массивных стен туалета, которые контрастируют с его внутренним интерьером и органично вписываться в городской пейзаж. Благодаря используемым материалам и зазорам между асфальтом и стенами, облик здания будет меняться в зависимости от времени года и игры света.

Фотографии необычной уборной публикует Designboom.

В тему: В середине 2020 года в Токио к Олимпийским играм, отмененным из-за эпидемии коронавируса, появились необычные общественные туалеты: прозрачные, «бумажные» и с «веселой крышей». Таким образом, их создатели хотели сломать неприятные стереотипы об этих общественных местах.

В сентябре того же года в столице китайской провинции Чжэцзян появился общественный туалет площадью около 1,5 тыс. квадратных метров, дизайн которого напоминает космический корабль.