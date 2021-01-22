15 стариков сгорели заживо на пожаре в харьковском доме престарелых

Главное: Во время пожара в доме престарелых в Харькове погибли, по меньшей мере 15 человек.

Детали: 21 января в 15:03 в Харькове в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 16:14 на месте пожара обнаружены тела 15 человек, 9 человек госпитализированы.

Площадь пожара составляет 100 кв.м. К тушению пожара привлечены 28 человек личного состава и 7 ед. техники.

Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поручил правительству срочно создать Государственную комиссию для выяснения причин возникновения пожара. По его данным, на момент начала пожара в доме находились 33 пожилых человека. «Призываю местные власти — руководителей городов и областей — максимально сотрудничать с центральной властью и сделать все возможное для помощи пострадавшим и родственникам, которые потеряли своих близких. Мои искренние соболезнования», — написал глава государства на своей странице в Facebook.

Он также поручил министру внутренних дел Арсену Авакову открыть и взять под личный контроль соответствующее уголовное производство и в скорейшие сроки ответить на вопрос, каковы причины трагедии и кто в ней виноват.

В тему: Вечером 17 января в Одессе произошло возгорание последнего этажа и крыши трехэтажного жилого дома, переоборудованного под гостиницу. Погибли два человека. Еще двое были доставлены в больницу.