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Фото-Новости > В лесу на Буковине охотник застрелил человека, перепутав его с косулей

В лесу на Буковине охотник застрелил человека, перепутав его с косулей

Александр Панько
18.12.20 21:14
368
В лесу на Буковине охотник застрелил человека, перепутав его с косулей

Главное: В Черновицкой области местный житель во время охоты смертельно ранил 56-летнего мужчину, спутав его с косулей. Правоохранители задержали охотника и изъяли оружие.

Детали: Во время охоты на Буковине 62-летний мужчина по неосторожности застрелил односельчанина. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Черновицкой области, прибывшим на место происшествия правоохранителям он рассказал, что выстрелил из зарегистрированного охотничьего ружья в косулю, но когда подошел ближе, то увидел тело человека без признаков жизни.

В ходе осмотра тела полицейские установили личность погибшего. Им оказался 56-летний житель с. Великоселье. Причину его смерти предстоит установить экспертизе.

С места уголовного преступления изъято охотничье ружье, гильза калибра 16 миллиметров и другие вещественные доказательства.

62-летнего подозреваемого задержали. За содеянное ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Место убийства во время охоты на Буковине

Место убийства во время охоты на Буковине

Место убийства во время охоты на Буковине

Место убийства во время охоты на Буковине

В тему: 21 сентября 2013 года в Пустомытовском районе Львовской области во время охоты работник Львовской облгосадминистрации застрелил чиновника Львовского областного совета выстрелом в висок.

28 января 2018 года в Сумской области погиб местный чиновник, заместитель председателя Лебединской районной государственной администрации Иван Легкий.

5 октября 2019 года в Воловецком районе Закарпатья во время охоты мужчина случайно застрелил своего товарища.

Тэги: Черновицкая область, убийство, охота, криминал, Буковина, Национальная полиция Украины, новости Украины

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