В лесу на Буковине охотник застрелил человека, перепутав его с косулей

Главное: В Черновицкой области местный житель во время охоты смертельно ранил 56-летнего мужчину, спутав его с косулей. Правоохранители задержали охотника и изъяли оружие.

Детали: Во время охоты на Буковине 62-летний мужчина по неосторожности застрелил односельчанина. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Черновицкой области, прибывшим на место происшествия правоохранителям он рассказал, что выстрелил из зарегистрированного охотничьего ружья в косулю, но когда подошел ближе, то увидел тело человека без признаков жизни.

В ходе осмотра тела полицейские установили личность погибшего. Им оказался 56-летний житель с. Великоселье. Причину его смерти предстоит установить экспертизе.

С места уголовного преступления изъято охотничье ружье, гильза калибра 16 миллиметров и другие вещественные доказательства.

62-летнего подозреваемого задержали. За содеянное ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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