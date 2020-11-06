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Фото-Новости > Мэром американского городка стал… французский бульдог

Мэром американского городка стал… французский бульдог

Агата Кловская
06.11.20 13:27
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Мэром американского городка стал… французский бульдог

Главное: Необычные выборы прошли в США. Мэром небольшого городка стала собака.

Детали: В американском городке Рэббит-Хэш (Кентукки) прошли выборы мэра. Победил французский бульдог Уилбур Бист.

Пес получил поддержку 13 143 человек.

Кроме этого на кресло градоначальника претендовали бигль Джек Кролик и золотистый ретривер Поппи.

Настоящего мэра в городке нет, поэтому такого шуточного (среди собак и других животных) избирают тут с 1998 года.

Выборы проходят с целью сбора пожертвований.

Собака

В тему: 6 ноября 2020 года мы писали, что букмекеры провозгласили имя нового президента США.

Тэги: США, мир, собака, курьезы

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