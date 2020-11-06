Мэром американского городка стал… французский бульдог

Главное: Необычные выборы прошли в США. Мэром небольшого городка стала собака.
Детали: В американском городке Рэббит-Хэш (Кентукки) прошли выборы мэра. Победил французский бульдог Уилбур Бист.
Пес получил поддержку 13 143 человек.
Кроме этого на кресло градоначальника претендовали бигль Джек Кролик и золотистый ретривер Поппи.
Настоящего мэра в городке нет, поэтому такого шуточного (среди собак и других животных) избирают тут с 1998 года.
Выборы проходят с целью сбора пожертвований.
В тему: 6 ноября 2020 года мы писали, что букмекеры провозгласили имя нового президента США.