Мэром американского городка стал… французский бульдог

Главное: Необычные выборы прошли в США. Мэром небольшого городка стала собака.

Детали: В американском городке Рэббит-Хэш (Кентукки) прошли выборы мэра. Победил французский бульдог Уилбур Бист.

Пес получил поддержку 13 143 человек.

Кроме этого на кресло градоначальника претендовали бигль Джек Кролик и золотистый ретривер Поппи.

Настоящего мэра в городке нет, поэтому такого шуточного (среди собак и других животных) избирают тут с 1998 года.

Выборы проходят с целью сбора пожертвований.

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