«Один из руководителей» ИГИЛ два года разгуливал по улицам Киева

Главное: СБУ заявляет о задержании в Киеве «одного из руководителей» ИГИЛ. Его арестовали на 40 суток и планируют экстрадировать из страны.

Детали: Служба безопасности Украины задержала в Киеве одного из руководителей террористической организации «Исламское государство», объявленного в розыск Интерполом. Как сообщает пресс-центр СБУ, преступник является выходцем из одной из постсоветских стран и входит в руководящее звено террористов ИГИЛ.

Установлено, что в свое время задержанный был заместителем известного чеченского радикального исламиста Ахмеда Чатаева, которого подозревают в организации теракта в международном аэропорту «Ататюрк» в 2016 году.

Иностранец принимал участие в боевых действиях на территории Сирии и Ирака, занимался подбором и подготовкой боевиков, организацией терактов.

В 2018 году террорист по поддельным документам незаконно прибыл в Украину. На Киевщине он создал преступную группировку, в которую входили выходцы из стран Центральной Азии. По оперативной информации, в течение этого времени он продолжал осуществлять координацию ячеек ИГИЛ за рубежом.

Сейчас он арестован на 40 суток. Начата процедура экстрадиционной проверки. СБУ также проверяет возможную причастность международного преступника и участников преступной группировки к подготовке террористических актов на территории Украины.

Отметим, что имя арестованного не указывается, его лицо заретушировано. Куда его собираются экстрадировать также неизвестно.

Исламское государство — международная исламистская (суннитская) террористическая организация, действующая с 2013 года. Целью является создание ортодоксального исламского государства как минимум на территории Ирака и Шама (Леванта) — Сирии, Ливана, Израиля, Палестины, Иордании, Турции, Кипра, Египта (минимум Синайский полуостров). Как максимум — во всем исламском мире.

В тему: В ноябре 2018 года в Киеве сотрудники СБУ задержали в Киеве боевика ИГИЛ и блокировали канал сбыта оружия и боеприпасов, который наладили сторонники международной террористической сети «Исламское государство».

Незадолго до этого в аэропорту «Борисполь» был задержан гражданин Таджикистана, которого разыскивали за членство в «Исламском государстве».

Напомним: 27 октября 2019 года американские власти сообщили о ликвидации в Ираке главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади. По данным СМИ, его место занял Абдулла Кардаш.

Впоследствии эта информация подтведилась.