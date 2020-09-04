На Харьковщине пьяный СБУшник открыл стрельбу в развлекательном заведении

Главное: В одном из развлекательных заведений под Харьковом пьяный сотрудник СБУ открыл стрельбу. В результате инцидента пострадал мужчина.

Детали: Старший консультант-эксперт Службы безопасности Украины навеселе стрелял резиновыми пулями в развлекательном заведении в Харьковской области и ранил мужчину. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

«Нетрезвый старший консультант-эксперт СБУ утром 2 сентября, находясь в развлекательном заведении, несколько раз выстрелил из пистолета „ПМ-Т“. В результате инцидента 30-летний мужчина получил ранения», — говорится в сообщении.

Персонал заведения вызвал полицию, которая передала дело ГБР. В помещении развлекательного заведения правоохранители изъяли пистолет «ПМ-Т», два магазина, 13 патронов с резиновой пулей и три гильзы от патрона.

Правоохранители начали расследование по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия. Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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