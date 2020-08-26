Во Франции переименовали «расистский» роман Агаты Кристи

Главное: Во Франции переименовали роман «Десять негритят» Агаты Кристи. В названии узрели расизм.

Детали: Во Франции додумались переименовать известный детективный роман британки Агаты Кристи «Десять негритят». Как сообщил потомок писательницы Джеймс Причард, его сочли расистским.

Новое название романа – «Их было десять».

Напомним, книга была опубликована в 1939 году.

Джеймс Причард отметил: «Когда книга писалась, язык был другим и использовались слова, которые сегодня забыты. История основывается на популярной считалочке, написанной не Агатой Кристи».

Он добавил: «Я почти уверен, что оригинальное название никогда не использовалось в США. В Великобритании его изменили в 1980-х годах, и сегодня мы меняем его по всему миру».

Также потомок Агаты Кристи сказал: «Ей не понравилось бы, если бы кто-то оказался обиженным ее словесными оборотами. Мы не должны использовать термины, которые могут задеть кого-то, так нужно себя вести в 2020 году».

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