Пьяный майор покалечил трех курсанток в одной из военных частей Киева

Главное: На территории военного колледжа в Киеве нетрезвый водитель совершил наезд на трех девушек-курсанток. Они госпитализированы в тяжелом состоянии.

Детали: 25 августа на территории воинской части на улице Зоологической водитель авто «Тойота Приус» совершил наезд на трех курсанток военного вуза, которые стояли у административного здания. Как сообщает полиция Киева на своей странице в Facebook, вследствие ДТП пострадавшие получили переломы конечностей и были госпитализированы.

Предварительно установлено, что водитель 1974 г. р., находился в состоянии алкогольного опьянения.

Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, по которой виновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.

По данным сообщества dtp.kiev.ua в Facebook, пострадавшие в тяжелом состоянии находятся в военном госпитале, одной из них грозит ампутация обеих ног. «Событие тщательно пытаются скрыть. Факт опьянения майора уже подтвержден драгером на месте», — говорится в сообщении.

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