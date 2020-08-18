В Славянске заметили рекламные плакаты одиозной Нели Штепы

Главное: Бывшая городская голова Славянска Неля Штепа, обвинявшаяся в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, снова выдвинула себя на эту должность. В городе уже появились ее рекламные билборды на русском языке.

Детали: На улицах Славянска Донецкой области появились билборды, на которых изображена Неля Штепа. Как сообщает «ОПОРА», плакаты также сопровождает текст на русском языке в духе «Партия Мира и Развития», которая выдвинула ее кандидатуру в качестве претендента на должность городского головы Славянска на местных выборах 25 октября.

По информации с официального сайта Министерства юстиции Украины, политическая партия «Партия Мира и Развития» зарегистрирована в Киевt, официальных данных о наличии ячеек или представительств в Донецкой области или непосредственно в Славянске не найдено. Контактный номер телефона, указанный на сайте Минюста, не обслуживается.

Все вышесказанное, по мнению советника по юридическим вопросам Гражданской сети ОПОРА Павла Романюка, позволяет рассматривать это как политическую рекламу. При этом она имеет признаки нарушения законов Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (ст. 32) и «О рекламе» (ст. 6).

Кроме того, координатор наблюдения сети ОПОРА за выборами в Донецкой области Наталья Боровская заявила, что такая политическая реклама может иметь признаки преждевременной агитации. «Согласно Избирательному кодексу, вести предвыборную агитацию можно со следующего дня после того, как партия или кандидат будут зарегистрированы — об этом свидетельствует статья 52 Избирательного кодекса Украины. И сейчас оказывается ситуация, когда официально кандидата зарегистрировано нет, а политическая реклама от этого имени уже ведется», — считает эксперт.

Отметим, что на фотографиях, прилагаемых подтверждение указанных данных, плакаты Штепы размещены рядом с плакатами другой пророссийской политической силы.

В тему: 13 июля 2014 года Неля Штепа была арестована по подозрению совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Впоследствии суд многократно отказывался отпускать Штепу из-под стражи, продлевая арест.

4 марта 2015 года в ходе судебного заседания по делу Штепы был оглашен обвинительный акт, в котором, в частности, указано, что Штепа выражала поддержку и уважение сепаратистам, не препятствовала захвату горсовета и позволила боевикам «ДНР» занять город, что привело к оккупации Славянска с 12 апреля по 5 июля 2014 г. Кроме того, Штепа способствовала организации и укреплению незаконных блокпостов.

Штепа отказалась признать себя виновной. В ходе судебного заседания она неоднократно подчеркивала, что начиная с 16 апреля, большую часть времени, когда происходили события в которых ее обвиняют, она находилась в плену. «Я — одна из немногих мэров, который отказался работать на ополченцев. 16 апреля я была захвачена ополченцами. Была в плену 81 день. Ко всем статьям, которые мне инкриминируют прокуратура и СБУ, я не имею никакого отношения... Сегодня Харьковская прокуратура работает не на Украину, она работает на сепаратистов», — заявила Штепа.

14 марта 2016 года во время судебного заседания в Червонозаводском районном суде Харькова Штепа обвинила Службу безопасности Украины и Министерство внутренних дел в захвате Славянска.

21 сентября 2017 года Ленинский районный суд Харькова отпустил из СИЗО и отправил ее под домашний арест с ношением электронного браслета.

В начале 2018 г срок домашнего ареста Штепы подошел к концу и ее отпустили на свободу.

24 октября 2019 года Европейский суд по правам человека признал нарушение прав Штепы со стороны Украины. Суд определил, что Украина должна выплатить Штепе 2600 евро моральной компенсации и 1000 евро в качестве компенсации судебных издержек.

Напомним: 12 апреля 2014 года Неля Штепа выступила в поддержку вооруженных захватчиков городского отдела милиции Славянска.

15 апреля того же года Штепа признала, что ранее поддерживала захватчиков и называла их «нашими ребятами», поскольку была вынуждена сделать это, чтобы «освободить заложников».

На следующий день архиепископ УПЦ МП Горловский и Славянский Митрофан уличил Штепу в двуличии. Отвечая на слова мэра Славянска о том, что в православном духовном центре этого города приютили людей с оружием, он заявил: «Нелли Штепа то заявляет о солидарности с „нашими людьми“, захватившими административные здания в Славянске, то рассказывает об оккупировавших город „зеленых человечках из Крыма“. Можно ли верить заявлениям человека, который практически одновременно утверждает противоположное?».

9 мая 2014 года Штепа вышла на центральную площадь города поздравить горожан с Днем Победы и призвала их прийти на «референдум» 11 мая.

На том же митинге рядом с ней выступали самопровозглашенный мэр Вячеслав Пономарев и «народный губернатор» Донецка Павел Губарев.