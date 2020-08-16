На Николаевщине 3-летняя девочка случайно сожгла машину и чуть сама не сгорела в ней

Главное: В Николаевской области едва не произошла трагедия. 3-летняя девочка, играясь со спичками внутри машины, сожгла ее и чуть не сгорела сама.

Детали: В селе Грейгово Витовского района Николаевской области маленькая девочка сожгла автомобиль и чуть не сгорела сама. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Оказалось, что 3-летняя девочка играла спичками внутри транспортного средства, в результате чего он загорелся. Сосед и родители, увидев это, потушили пожар и достали ребенка.

Каретой скорой медицинской помощи, со значительными ожогами, девочку доставили в областную детскую больницу.

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