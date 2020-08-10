В Киеве два алкаша устроили стрельбу в парке

Главное: Накануне, 9 августа, поздно вечером в киевском парке «Совки» произошла стрельба. Нарушителей передали правоохранителям.

Детали: В ночь на понедельник, 10 августа, в парке «Совки» в Киеве двое нетрезвых мужчин открыли стрельбу. Об этом сообщается в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

«Около 23 часов дежурный наряд охраны услышал выстрелы. Совместно с сотрудниками управления оперативного реагирования проверили территорию, и нашли двух мужчин в нетрезвом состоянии. Вызвали полицию и передали нарушителей правоохранителям», — сказано в сообщении.

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