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В Киеве два алкаша устроили стрельбу в парке

Агата Кловская
10.08.20 15:10
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В Киеве два алкаша устроили стрельбу в парке

Главное: Накануне, 9 августа, поздно вечером в киевском парке «Совки» произошла стрельба. Нарушителей передали правоохранителям.

Детали: В ночь на понедельник, 10 августа, в парке «Совки» в Киеве двое нетрезвых мужчин открыли стрельбу. Об этом сообщается в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

«Около 23 часов дежурный наряд охраны услышал выстрелы. Совместно с сотрудниками управления оперативного реагирования проверили территорию, и нашли двух мужчин в нетрезвом состоянии. Вызвали полицию и передали нарушителей правоохранителям», — сказано в сообщении.

В тему: На днях в киевском Гидропарке гражданин иностранного государства, в ходе ссоры с охранником развлекательного заведения, устроил стрельбу.

Тэги: Киев, общество, происшествие, стрельба, парк

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