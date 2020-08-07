Жуткое ДТП в Винницкой области: погибли бойцы АТО

Главное: В Винницкой области произошло смертельное ДТП. Его жертвами стали два бойца АТО.

Детали: Страшное ДТП в селе Гайсин Винницкой области оборвало жизни двух бойцов АТО. Подробности аварии сообщает местная полиция.

Известно, что трагедия произошла в минувшую среду, 5 августа.

Копы говорят, что тут столкнулся ВАЗ 2108, в котором ехали солдаты, и грузовик Mercedes. Водитель и пассажир легкового авто погибли на месте.

Сообщается, что «ВАЗ под управлением 32-летнего жителя Хмельницкого района выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с грузовиком, за рулем которого был 35-летний житель Ровно, который не пострадал».

Сейчас транспортные средства, попавшие в ДТП, помещены на штрафплощадку.

Уже открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего».

В тему: 3 августа 2020 года мы писали о том, что жуткое ДТП в Киевской области оборвало четыре жизни.

30 июля 2020 года сообщалось, что полицейские устроили жуткое ДТП в Одессе.