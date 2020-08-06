В Полтавской области мужчина сделал взрывное устройство и угрожал взорвать им тещу

Главное: На Полтавщине мужчина угрожал взорвать жену и тещу. Для этого он сделал самодельное взрывное устройство.

Детали: В Полтавской области задержали мужчину, который угрожал подорвать членов своей семьи самодельным взрывным устройством. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавщины, утром 5 августа, полиция Лубенского района получила сообщение о семейном конфликте в с. Солоница. По информации, которую в полицию по телефону сообщили местные жители, мужчина предметом, похожим на боеприпас, угрожал жене и ее матери.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие специальные службы пресекли противоправные действия правонарушителя и провели осмотр помещения и прилегающей территории.

При обследовании полиция обнаружила предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Вероятный боеприпас направили на экспертизу.

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