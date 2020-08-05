В Кривом Роге ночью произошла полицейская погоня со стрельбой

Главное: Сегодня ночью в Кривом Роге сотрудники патрульной полиции устроили погоню со стрельбой за нарушителем, который на светофоре протаранил их автомобиль. Обошлось без жертв.

Детали: Сегодня, 5 августа, ночью в Кривом Роге произошла полицейская погоня со стрельбой. Патрульные пытались задержать водителя, который на светофоре протаранил их автомобиль, сообщает пресс-служба патрульной полиции Кривого Рога в Facebook.

Как отмечается, около полуночи автомобиль патрульных остановился на светофоре, и в заднюю часть Toyota Prius на скорости влетел «Москвич». Водитель последнего после ДТП не остановился и попытался скрыться.

Полицейские устроили погоню, однако водитель не реагировал и неоднократно нарушал ПДД, проезжая перекрестки на красный свет и выезжая на встречную полосу. В итоге патрульные применили табельное оружие, выстрелив по колесам. Вследствие повреждений «Москвич» остановился, водителя задержали.

Также сообщается, что в тот же вечер нарушителя уже останавливал патруль, при себе у него не было прав, за что ему выписали штраф и отстранили от управления транспортным средством.

В результате ночного инцидента пострадавших нет.

В тему: В апреле 2019 года в Днепре копы со стрельбой гонялись за автоугонщиками. И упустили их.

В декабре правоохранители выложили в Сеть видеонарезку погони за нарушителем, который устроил две аварии в центре Киева. Неадекватного «гонщика» удалось задержать в районе Бессарабской площади.