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Квентин Тарантино опубликовал список лучших фильмов всех времен и народов

Агата Кловская
28.07.20 11:57
176
Квентин Тарантино опубликовал список лучших фильмов всех времен и народов

Главное: Американский режиссер Квентин Тарантино назвал свои любимые фильмы. Он составил топ картин.

Детали: Культовый американский режиссер Квентин Тарантино составил список лучших фильмов всех времен и народов. Как пишет издание Far Out Magazine, в него попали одиннадцать картин.

Итак, 57-летний Квентин Тарантино включил в свой рейтинг такие фильмы:

1. «Хороший, плохой, злой» (1966 год, Серджо Леоне);

2. «Рио Браво» (1959 год, Говард Хоукс);

3. «Прокол» (1981 год, Брайан де Пальма);

4. «Таксист» (1976 год, Мартин Скорсезе);

5. «Его девушка Пятница» (1940 год, Говард Хоукс);

6. «Король-боксер» (1972 год, Чон Чанг-хва);

7. «Ящик Пандоры» (1929 год, Георг Вильгельм Пабст);

8. «Кэрри» (1976 год, Брайан де Пальма);

9. «Только ваш» (1948 год, Престон Стерджес);

10. «Пять гробниц по пути в Каир» (1943 год, Билли Уайлдер);

11. «Челюсти» (1975 год, Стивен Спилберг).

Квентин Тарантино

Он поведал: «Когда речь идет о режиссерах 1960-х годов, которые больше всего повлияли на кинематограф 1990-х и 2000-х годов, я считаю, что Леоне указывает путь к современному кинопроизводству. Вы не проходите мимо Леоне, вы начинаете с него».

В тему: 10 января 2020 года мы писали, что Тарантино вспомнил свой эпичный провал на актерском поприще, который помог ему снять первый культовый фильм.

7 августа 2019 года сообщалось, что Тарантино подтвердил, что снимет еще один фильм и «завяжет» с кино.

Тэги: мир, кино, Голливуд, культура, Квентин Тарантино, топ

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