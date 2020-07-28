На Львовщине при неизвестных обстоятельствах взорвался внедорожник

Главное: Утром 28 июля во Львовской области взорвался автомобиль. В результате взрыва погиб один человек.

Детали: Сегодня утром в селе Княжий Мост Мостисского района Львовской области взорвался автомобиль Mitsubishi Pajero, принадлежащей жителю Львова 1953 г. р. Как сообщает УНН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, в салоне в момент взрыва находился человек. Он погиб на месте происшествия.

По данным Отдела коммуникации полиции Львовской области, погибшим оказался 41-летний львовянин.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В тему: 6 апреля 2019 года в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области во время движения взорвался легковой автомобиль Toyota Camry. В результате ЧП погиб водитель транспортного средства. По предварительным данным, в автомобиле сдетонировало взрывное устройство.