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«Слуга народа» Юзик в одних трусах и с пивом замечен на популярном курорте под Одессой

Александр Панько
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«Слуга народа» Юзик в одних трусах и с пивом замечен на популярном курорте под Одессой

Главное: На одном из курортов в Одесской области был замечен «Слуга народа» Юзик. Он стоял на пляже в одних трусах и с бокалом пива.

Детали: В Одесской области в курортном поселке Грибовка на пляже был замечен депутат от фракции «Слуга народа» Юрий Корявченков (экс-шоумен студии «Квартал 95» Юзик). Как сообщает Klymenko Time, что нардеп стоял на пляже в трусах и с бокалом пива.

Юзик с пивом отдыхает на пляже

Юзик с пивом отдыхает на пляже в Грибовке

Отметим, что за год пребывания в Верховной Раде Корявченков попал в несколько скандалов. Сначала его сняли за раздачей билетов на шоу «Вечерний Квартал» прямо в зале для голосований.

В ноябре 2019-го года в сети появилась аудиозапись разговора, где человек с голосом похожим на Корявченкова обещал местной полиции «крышу» за откат.

В тему: В январе нынешнего года в Киеве произошел скандал с народным депутатом от «Слуги народа» и бывшим артистом Юрием Корявченковым (Юзиком). Его автомобиль нарушил правила дорожного движения.

Тэги: На одном из курортов в Одесской области был замечен «Слуга народа» Юзик. Он стоял на пляже в одних трусах и с бокалом пива

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«Слуга народа» Юзик в одних трусах и с пивом замечен на популярном курорте под Одессой
«Слуга народа» Юзик в одних трусах и с пивом замечен на популярном курорте под Одессой
«Слуга народа» Юзик в одних трусах и с пивом замечен на популярном курорте под Одессой
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